В Харькове оккупанты не пустили медиков через блокпост: женщина родила девочку под обстрелами

На помощь пришел местный фельдшер.
Оккупанты не пустили медиков к роженице. У 18-летней девушки из Балаклеи начались роды, вызвали "скорую", но российские военные не пропустили медиков через блокпост.
Об этом сообщает Telegram-канал Оперативный ВСУ.
На помощь пришел местный фельдшер. Под обстрелом родилась здоровая девочка.
"Уже другая бригада фельдшеров смогла вывезти роженицу с малышом в безопасность и доставить в больницу", — говорится в сообщении.
Напомним, что в селе Кандыбино, что в Николаевской области, российские оккупанты не выпустили беременную женщину в роддом. Роды прошли с помощью телемедицины.
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