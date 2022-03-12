В Харькове оккупанты не пустили медиков через блокпост: женщина родила девочку под обстрелами

В Харькове оккупанты не пустили медиков через блокпост: женщина родила девочку под обстрелами

На помощь пришел местный фельдшер.

Оккупанты не пустили медиков к роженице. У 18-летней девушки из Балаклеи начались роды, вызвали "скорую", но российские военные не пропустили медиков через блокпост.

Об этом сообщает Telegram-канал Оперативный ВСУ.

На помощь пришел местный фельдшер. Под обстрелом родилась здоровая девочка.

"Уже другая бригада фельдшеров смогла вывезти роженицу с малышом в безопасность и доставить в больницу", — говорится в сообщении.

Фото: t.me/operativnoZSU

Напомним, что в селе Кандыбино, что в Николаевской области, российские оккупанты не выпустили беременную женщину в роддом. Роды прошли с помощью телемедицины.