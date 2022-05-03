В Харькове оккупанты обстреляли центральную часть города: горели детские аттракционы

В Харькове спасатели ликвидировали пожар, произошедший в центральной части города после обстрелов российскими оккупантами.
Горели гаражи, объекты торговли, а также деревянные конструкции детских аттракционов.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
"Горели гаражи, объекты торговли, а также деревянные конструкции детских аттракционов на территории городского парка отдыха. Для ликвидации возгораний были привлечены 7 единиц пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава ГСЧС. Все пожары удалось полностью ликвидировать в 14:27. По предварительным данным, одна женщина получила осколочные ранения”, — рассказали в ГСЧС Украины.
Напомним, что оккупанты две недели не выпускают из фильтрационных лагерей мариупольцев.
Читайте также:
- Российские оккупанты начали штурм "Азовстали": в результате авиаудара там погибли две гражданские женщины
- 70% города частично повреждены: Венедиктова рассказала о расследовании преступлений РФ в Ирпене
- "Это был билет в один конец": украинские десантники уничтожили подразделение оккупантов