В Харькове оккупанты обстреляли центральную часть города: горели детские аттракционы

В Харькове спасатели ликвидировали пожар, произошедший в центральной части города после обстрелов российскими оккупантами.

Горели гаражи, объекты торговли, а также деревянные конструкции детских аттракционов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

"Горели гаражи, объекты торговли, а также деревянные конструкции детских аттракционов на территории городского парка отдыха. Для ликвидации возгораний были привлечены 7 единиц пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава ГСЧС. Все пожары удалось полностью ликвидировать в 14:27. По предварительным данным, одна женщина получила осколочные ранения”, — рассказали в ГСЧС Украины.

Напомним, что оккупанты две недели не выпускают из фильтрационных лагерей мариупольцев.

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