В Харькове оккупанты обстреляли детскую железную дорогу — подробности

Россияне повредили здание Малой Южной железной дороги.
В Харькове 8 января в результате утренних обстрелов оккупационной армии России было повреждено здание Малой Южной железной дороги.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
Как рассказали в компании, в результате атаки оккупантов никто не пострадал. В настоящее время продолжаются восстановительные работы.
"Детская железная дорога в Харькове обязательно вернется, а дипломатические рейсы продолжают везти в Украину союзников, чтобы наглядно видели, кого считает своей целью враг", — подчеркнули в компании.
Малая Южная железная дорога – это структурное подразделение регионального филиала "Южная железная дорога" АО "Укрзализниця", которое занимается воспитанием молодых железнодорожников, обучает их теории и практики функционирования железнодорожного хозяйства, а также помогает им в дальнейшей профориентации.
Напомним, 8 января Россия нанесла ракетный удар по четырем областям Украины – в МВД рассказали о пострадавших.
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