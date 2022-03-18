В Харькове оккупанты обстреляли дома и высшее учебное заведение: есть погибшие и пострадавшие

В Харькове оккупанты обстреляли дома и высшее учебное заведение: есть погибшие и пострадавшие

Информация уточняется.

В Харькове в результате обстрела оккупантов пострадали здание высшего учебного заведения и жилые дома, есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает ГСЧС.

"18 марта около 8:40 в Харькове в результате вражеских обстрелов потерпел сильные разрушения шестиэтажный учебный корпус высшего учебного заведения, а также пострадали два соседних жилых дома. Погиб 1 человек, 11 человек пострадало и 1 человек находится под завалами. В двух жилых домах пожар ликвидирован. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 23-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, Киев, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 18 марта от рук россиян погибли уже 109 детей.

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