В Харькове оккупанты снова осуществили бомбардировку исследовательской ядерной установки

В Харькове оккупанты снова осуществили бомбардировку исследовательской ядерной установки

6 марта "Источник нейтронов" уже подвергался бомбардировкам.

В Харькове Россия в очередной раз совершила акт ядерного терроризма.

Об этом сообщает Госинспекция ядерного регулирования Украины.

Вечером 10 марта россияне в очередной раз осуществили бомбардировку исследовательской ядерной установки — ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов". Установка находится на площадке научного центра Харьковского физико-технического института.

По предварительной информации ЯПУ "Источник нейтронов" полностью обесточена, есть поверхностные повреждения здания. Этот перечень повреждений не является полным. Пока информация о последствиях повреждений уточняется.

Отмечается, что 6 марта "Источник нейтронов" уже подвергался бомбардировкам. Тогда был нанесен такой ущерб:

полностью разрушена подстанция РУ-0,4 кВ;

повреждены кабели кондиционеров системы охлаждения клистерной галереи линейного ускорителя электронов;

в некоторых местах имеются поверхностные повреждения основного здания установки;

повреждена теплотрасса к комплексу зданий и сооружений ЯПУ "Источник нейтронов";

выбиты окна в здании насосной и градирен, в лаборатории изотопов.

До начала агрессии России "Источник нейтронов" находился на этапе физического пуска, в рамках которого активная зона была загружена свежим ядерным топливом. 24 февраля установка была переведена в глубокое подкритическое состояние.

Напомним, что в Харькове, недалеко от этого института, российские оккупанты обстреляли общежитие.