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В Харькове оккупанты снова осуществили бомбардировку исследовательской ядерной установки

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В Харькове оккупанты снова осуществили бомбардировку исследовательской ядерной установки

t.me/Pravda_Gerashchenko

6 марта "Источник нейтронов" уже подвергался бомбардировкам.

В Харькове Россия в очередной раз совершила акт ядерного терроризма.

Об этом сообщает Госинспекция ядерного регулирования Украины.

Вечером 10 марта россияне в очередной раз осуществили бомбардировку исследовательской ядерной установки — ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов". Установка находится на площадке научного центра Харьковского физико-технического института.

По предварительной информации ЯПУ "Источник нейтронов" полностью обесточена, есть поверхностные повреждения здания. Этот перечень повреждений не является полным. Пока информация о последствиях повреждений уточняется.

Отмечается, что 6 марта "Источник нейтронов" уже подвергался бомбардировкам. Тогда был нанесен такой ущерб:

  • полностью разрушена подстанция РУ-0,4 кВ;
  • повреждены кабели кондиционеров системы охлаждения клистерной галереи линейного ускорителя электронов;
  • в некоторых местах имеются поверхностные повреждения основного здания установки;
  • повреждена теплотрасса к комплексу зданий и сооружений ЯПУ "Источник нейтронов";
  • выбиты окна в здании насосной и градирен, в лаборатории изотопов.

До начала агрессии России "Источник нейтронов" находился на этапе физического пуска, в рамках которого активная зона была загружена свежим ядерным топливом. 24 февраля установка была переведена в глубокое подкритическое состояние.

Напомним, что в Харькове, недалеко от этого института, российские оккупанты обстреляли общежитие.

© ТСН.ua
ТСН.ua

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