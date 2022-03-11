В Харькове оккупанты снова осуществили бомбардировку исследовательской ядерной установки

6 марта "Источник нейтронов" уже подвергался бомбардировкам.
В Харькове Россия в очередной раз совершила акт ядерного терроризма.
Об этом сообщает Госинспекция ядерного регулирования Украины.
Вечером 10 марта россияне в очередной раз осуществили бомбардировку исследовательской ядерной установки — ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов". Установка находится на площадке научного центра Харьковского физико-технического института.
По предварительной информации ЯПУ "Источник нейтронов" полностью обесточена, есть поверхностные повреждения здания. Этот перечень повреждений не является полным. Пока информация о последствиях повреждений уточняется.
Отмечается, что 6 марта "Источник нейтронов" уже подвергался бомбардировкам. Тогда был нанесен такой ущерб:
- полностью разрушена подстанция РУ-0,4 кВ;
- повреждены кабели кондиционеров системы охлаждения клистерной галереи линейного ускорителя электронов;
- в некоторых местах имеются поверхностные повреждения основного здания установки;
- повреждена теплотрасса к комплексу зданий и сооружений ЯПУ "Источник нейтронов";
- выбиты окна в здании насосной и градирен, в лаборатории изотопов.
До начала агрессии России "Источник нейтронов" находился на этапе физического пуска, в рамках которого активная зона была загружена свежим ядерным топливом. 24 февраля установка была переведена в глубокое подкритическое состояние.
Напомним, что в Харькове, недалеко от этого института, российские оккупанты обстреляли общежитие.