В Харькове оккупанты ударили по объекту телевизионной инфраструктуры – подробности

В Харькове во время воздушной тревоги раздались взрывы.

В Харькове днем 22 апреля во время воздушной тревоги раздались взрывы. Оккупанты нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры города.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он добавил, что во время тревоги сотрудники находились в укрытии, жертв нет.

"На данный момент есть перебои с сигналом цифрового телевидения. Поэтому в очередной раз обращаемся к гражданам: доверяйте только официальным источникам информации", — подчеркнул Синегубов.

Напомним, Часов Яр и окрестности пытаются штурмовать около 25 тысяч десантников РФ.

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