В Харькове от российской ракеты погиб 96-летний бывший заключенный фашистских концлагерей Борис Романченко

Это фото харьковчанина 90-х годов.
В Харькове погиб 96-летний бывший заключенный фашистских концлагерей Борис Романченко, который пережил Бухенвальд, сообщил журналист Андрей Цаплиенко.
Кроме нацистского концентрационного лагеря Бухенвальд мужчина перенес пытки в месте, где был концлагерь Пенемюнде, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзен. Но бывшего заключенного нацистов убила российская ракета, попавшая в дом Бориса Романченко во время «сделки по денацификации» оккупантов.
"Новые фашисты продолжают дело Гитлера", – отметил журналист.
Напомним, захватчики похитили Николая Васильевича из собственного дома, по словам свидетелей, двинулись в направлении Липцев.
Российские кафиры продолжают террор против мирного населения Украины. В понедельник, 21 марта, похитили Циркуновского сельского голову Николая Васильевича Сикаленко.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Facebook.
Харьков имеет 972 разрушенных зданий, и 778 из них – это жилые дома.
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