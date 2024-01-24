В Харькове планируется переименовать улицу Пушкинскую: стало известно, какое название может получить

В Харькове планируется улицу Пушкинскую переименовать в Григория Сковороды. Такое решение мэр города Игорь Терехов принял после состоявшейся накануне ракетной атаки со стороны РФ.

Об этом городской голова написал на своей странице в соцсети.

По его словам, до 23 января он не спешил с решением сменить название улицы Пушкинской.

"Я, как и многие харьковчане, всегда чувствовал, что Пушкин – это не о современной России, не о той реальности, которую путинский режим пытается насаждать, используя величие исторических фигур для своей выгоды. Но после того, как враг нанес ужасные удары по нашему городу, унес жизни невинных и превратил дома в руины, мы видим реальную цену таких решений. Это боль, которую Харьков почувствовал острое за всю историю этой войны. И потому я считаю, что мы не можем оставить все как есть", — подчеркнул Игорь Терехов.

Городской голова предлагает дать название улице в честь Григория Сковороды — "человека, чья философия жизни и свободы была в корне противоположной имперским амбициям".

"Он учил нас ценить жизнь и свободу каждого человека, и эти принципы являются лучшим ответом на вызовы, с которыми мы сталкиваемся сейчас", — подчеркнул мэр города.

Напомним, что очевидцы рассказали о массированных обстрелах Харькова и Киева и последствиях ударов.

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