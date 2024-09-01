В Харькове под повторные удары российских ракет попали приехавшие на вызов медики и ГСЧСники

В воскресенье, 1 сентября, во время очередного российского удара по Харькову, когда было выпущено 10 ракет, пострадали приехавшие на вызов работники ГСЧС и "скорой помощи".

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Пострадали работники ГСЧС и "скорой помощи", которые приехали на вызов: повторным циничным ударом, предварительно, "Искандеры" были ранены врачи", — рассказал мэр Харькова.

Напомним, 1 сентября, когда Россия атаковала в Харькове ТРЦ, "Новую почту", "Дворец спорта", президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что должны быть привлечены все необходимые силы мира для того, чтобы остановить этот российский террор.

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