В Харькове под удар РФ попали журналисты немецкого канала ZDF – есть раненая

В Харькове 30 декабря во время атаки оккупационной армии РФ по городу под обстрел попали журналисты немецкого телеканала ZDF, которые находились в гостинице Kharkiv Palace, – пострадала их переводчица.

Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Как рассказали журналисты ZDF, трое членов их команды находились в номерах на пятом этаже, еще один в холле и еще один – на 11 этаже гостиницы.

Сотрудники канала остались невредимыми. Однако переводчица получила травму в холле отеля – у нее сломано ребро и переломы позвонков.

Телеканал ZDF осудил нападение на гостиницу в Харькове, где работали журналисты.

"Это еще одна атака России на свободную прессу. Мы надеемся, что раненые коллеги быстро поправятся. ZDF продолжит освещать войну против гражданского населения Украины", – заявила главный редактор ZDF Беттина Шаустен.

Напомним, Россия вечером 30 декабря и ночью 31 декабря нанесла ракетный удар по Харькову, а также атаковала город беспилотниками. Целями террористов стали жилые дома, офисы, торговые помещения, больницы, гостиница. По состоянию на 8 утра известно о 28 пострадавших. Что известно о последствиях вражеской атаки по городу – читайте на сайте ТСН.ua.

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