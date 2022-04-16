В Харькове показали последствия авиаудара по адинзданию, где пострадали 18 человек (фото)

Разгорелся пожар на площади 1,5 тысячи "квадратов".
В Харькове российские оккупанты из артиллерии обстреляли административные здания. В результате чего произошел масштабный пожар.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Как стало известно, огонь разгорелся в одном из админзданий в Основянском районе города. Там горели конструктивные элементы постройки на общей площади в 1,5 тысячи “квадратов” и девять автомобилей.
По предварительной информации, пострадали 18 человек, также есть один погибший.
“На месте работало около 50 человек личного состава и девять единиц техники ГСЧС. Удалось эвакуировать 65 человек из поврежденных и соседних зданий, а также жилых домов, расположенных рядом”, — рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины.
Напомним, что российские оккупанты 16 апреля нанесли ракетный удар по Харькову.
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