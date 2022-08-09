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В Харькове показали свалку остатков ракет и зарядов в РСЗО, которыми оккупанты терроризируют город (видео)

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В Харькове показали свалку остатков ракет и зарядов в РСЗО, которыми оккупанты терроризируют город (видео)

Фото: Олег Синєгубов

Россияне продолжают терроризировать мирное население Харькова, обстреливая ракетами, артиллерией и другим оружием.

Спасатели Харькова показали часть остатков крылатых ракет и зарядов в РСЗО, которыми российские оккупанты обстреливали украинский город.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

На свалке остатки боеприпасов к "Ураганам", "Торнадо-С", С-300, "Смерчев", "Градов" и "Калибров", которыми оккупанты терроризируют Харьков и убивают украинцев.

По словам начальника части гуманитарного разминирования ГСЧС Украины Игоря Овчарука, найдены остатки — лишь меньшая часть собрания в Харькове и доказательства военных преступлений оккупантов.

Напомним, в Forbes подсчитали, на какую сумму Украина сбила российские ракеты за понедельник утром.

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