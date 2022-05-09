В Харькове полиция призывает жителей пока не возвращаться в освобожденные от оккупантов дома

В Харьковской области правоохранители предупреждают об опасности возвращения в населенные пункты, освобожденные от оккупантов.
Там рядом еще могут проходить боевые действия.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
“За последние дни Вооруженными Силами Украины был освобожден ряд населенных пунктов Харьковской области. У многих жителей возникает желание вернуться домой, однако в настоящее время это очень опасно. Полиция призывает граждан пока не возвращаться в свои дома из-за продолжения боевых действий и близкого нахождения к линии фронта", — отметили в Нацполиции области.
Там также добавили, что сохраняется серьезная угроза жизни и здоровью людей из-за неразорванных снарядов и заминированных мест, которые оставили после себя российские оккупанты.
Напомним, что в Сумской области российские оккупанты обстреляли еврейское кладбище.
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