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Категория
Война
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В Харькове — попадание вражеского БпЛА: Терехов сообщил о пожаре

Горит АЗС в Киевском районе Харькова.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
В Харькове — попадание вражеского БпЛА: Терехов сообщил о пожаре

Попадание вражеского БпЛА в Харькове / © ТСН.ua

В Харькове вечером 30 апреля вражеские БПЛА, предварительно, «Молнии» атакуют Киевский и Салтовский районы. По уточненной информации, попадание произошло в АЗС в Киевском районе.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

«На месте попадания — пожар. Информация о пострадавших уточняется», — добавил он.

Напомним, на ночь 30 апреля по всей территории Украины звучала тревога из-за ракетной опасности.

А в Днепре поздно вечером 29 апреля раздалось более 10 взрывов при атаке вражеских ударных беспилотников.

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