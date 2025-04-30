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В Харькове — попадание вражеского БпЛА: Терехов сообщил о пожаре
Горит АЗС в Киевском районе Харькова.
В Харькове вечером 30 апреля вражеские БПЛА, предварительно, «Молнии» атакуют Киевский и Салтовский районы. По уточненной информации, попадание произошло в АЗС в Киевском районе.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
«На месте попадания — пожар. Информация о пострадавших уточняется», — добавил он.
Напомним, на ночь 30 апреля по всей территории Украины звучала тревога из-за ракетной опасности.
А в Днепре поздно вечером 29 апреля раздалось более 10 взрывов при атаке вражеских ударных беспилотников.
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