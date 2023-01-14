В Харькове после ракетной атаки большинство районов города без света

В Харькове были слышны взрывы.
В Харькове в результате ракетных ударов России большинство районов обесточены, свет исчез сразу после взрыва.
Об этом пишет "Суспільне".
В городе также временно остановилось движение поездов в метрополитене.
Обстрел Харькова
В субботу, 14 января, российские войска были обстреляны ракетами Харьков. Вражеская армия нанесла удары ракетами С-300 по инфраструктуре в Индустриальном районе.
В субботу днем в Украине объявили уже третью воздушную тревогу, в большинстве областей работает ПВО.
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