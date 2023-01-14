Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Харькове после ракетной атаки большинство районов города без света

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1106
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Харькове после ракетной атаки большинство районов города без света

Обстрел Харьковщины, фото/Харьковская ОВА

В Харькове были слышны взрывы.

В Харькове в результате ракетных ударов России большинство районов обесточены, свет исчез сразу после взрыва.

Об этом пишет "Суспільне".

В городе также временно остановилось движение поездов в метрополитене.

Обстрел Харькова

В субботу, 14 января, российские войска были обстреляны ракетами Харьков. Вражеская армия нанесла удары ракетами С-300 по инфраструктуре в Индустриальном районе.

В субботу днем в Украине объявили уже третью воздушную тревогу, в большинстве областей работает ПВО.

Читайте также:

Ракетная атака! В Винницкой, Николаевской и Одесской областях Взрывы

Ракетная атака! В Винницкой, Николаевской и Одесской областях Взрывы

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1106
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация