В Харькове после ракетной атаки увеличилось количество пострадавших

В результате вражеской атаки повреждены два пятиэтажных и четырехэтажных жилых дома.

В Харькове, по которому нанесли ракетный удар российские оккупанты, увеличилось количество пострадавших. Пока известно о 16 травмированных, из которых — четыре ребенка.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

“Количество пострадавших возросло до 16, из них – 4 ребенка, 1 человек погиб. В результате вражеской атаки повреждены два пятиэтажных и четырехэтажных жилых дома, 3 автомобиля. Необходимые службы работают на месте происшествия”, – рассказали в МВД.

Напомним, что в среду, 27 марта, во время российской атаки по Харькову пострадало не менее 16 человек, а один человек – погиб. Также повреждены многоквартирные дома.

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