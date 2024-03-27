В Харькове после ракетной атаки увеличилось количество пострадавших

В результате вражеской атаки повреждены два пятиэтажных и четырехэтажных жилых дома.
В Харькове, по которому нанесли ракетный удар российские оккупанты, увеличилось количество пострадавших. Пока известно о 16 травмированных, из которых — четыре ребенка.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
“Количество пострадавших возросло до 16, из них – 4 ребенка, 1 человек погиб. В результате вражеской атаки повреждены два пятиэтажных и четырехэтажных жилых дома, 3 автомобиля. Необходимые службы работают на месте происшествия”, – рассказали в МВД.
Напомним, что в среду, 27 марта, во время российской атаки по Харькову пострадало не менее 16 человек, а один человек – погиб. Также повреждены многоквартирные дома.
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