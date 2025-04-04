В Харькове постоянно растет количество раненых, под завалами может находиться 10-летний ребенок

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Под завалами в Харькове 4 апреля находятся еще три человека, сообщил предварительную информацию городской голова Игорь Терехов.

Об этом информирует Громадское.Харьков .

Среди трех человек под завалами может находиться ребенок, сообщил директор городского департамента по чрезвычайным ситуациям Богдан Гладких.

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По предварительным данным, три человека под завалами в Новобаварском районе Харькова — это члены одной семьи.

32 пострадавших на эту минуту.

В двухэтажном доме, частично разрушенном ударом БпЛА, в момент удара, по словам соседей, находились в квартире на втором этаже отец и мать примерно 40 лет с дочерью от 10 до 12 лет.

В квартире на первом этаже проживали мать 70 лет и сын 50 лет. Два человека из-под завалов уже вытащены, их лица еще устанавливают — тела существенно обгорели. Об этом рассказал спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

Напомним, что в результате атаки врага у города погибли два человека.