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В Харькове постоянно растет количество раненых, под завалами может находиться 10-летний ребенок
В Харькове пытаются справиться с последствиями вражеской атаки.
Под завалами в Харькове 4 апреля находятся еще три человека, сообщил предварительную информацию городской голова Игорь Терехов.
Об этом информирует Громадское.Харьков .
Среди трех человек под завалами может находиться ребенок, сообщил директор городского департамента по чрезвычайным ситуациям Богдан Гладких.
По предварительным данным, три человека под завалами в Новобаварском районе Харькова — это члены одной семьи.
32 пострадавших на эту минуту.
В двухэтажном доме, частично разрушенном ударом БпЛА, в момент удара, по словам соседей, находились в квартире на втором этаже отец и мать примерно 40 лет с дочерью от 10 до 12 лет.
В квартире на первом этаже проживали мать 70 лет и сын 50 лет. Два человека из-под завалов уже вытащены, их лица еще устанавливают — тела существенно обгорели. Об этом рассказал спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.
Напомним, что в результате атаки врага у города погибли два человека.