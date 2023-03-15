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В Харькове предательница помогала оккупантам убивать воинов ВСУ и гражданских: ее строго наказал суд

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Харькове предательница помогала оккупантам убивать воинов ВСУ и гражданских: ее строго наказал суд

Фото: Прокуратура Харьковской области

Подозреваемая на суде обвинение назвала "дезинформацией".

В Харькове к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества приговорили 54-летнюю коллаборантку, помогавшую россиянам убивать воинов ВСУ и гражданских. Она передавала оккупантам данные о дислокации ВСУ и пунктах выдачи гуманитарной помощи.

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области.

По данным прокуратуры, в начале полномасштабного вторжения жительница Харькова начала общаться с военным оккупационной армией и боевиком так называемой "ДНР".

"Предательница передавала российским кураторам необходимую информацию по Харькову, а именно о местах дислокации ВСУ, расположении украинской военной техники и предоставляла сведения о пунктах выдачи гуманитарной помощи. Также женщина посылала им видеозаписи разрушений, вызванных обстрелами российских военных, для дальнейшей корректировки их огня", — говорится в сообщении.

На суде женщина своей вины не признала, а обвинение назвала "дезинформацией", однако следователи предоставили суду достаточно доказательств ее преступной деятельности.

Суд признал 54-летнюю жительницу Харькова виновной по факту совершения государственной измены в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ей назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ей на праве собственности имущества.

Напомним, контрразведка СБУ разоблачила российского агента в ходе масштабной спецоперации в Харькове. Злоумышленник занимался подготовкой терактов против военнослужащих сил обороны, которые находятся на территории областного центра.

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Дата публикации
Просмотры
919
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