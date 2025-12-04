- Дата публикации
В Харькове — "прилет": что известно об ударах врага
Зафиксировано по меньшей мере три удара по городу.
В Харькове предварительно зафиксирован «прилет» вражеского БпЛА в Основянском районе.
Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил об этом вечером 4 декабря.
Впоследствии стало известно о втором «прилете».
«Зафиксирован еще один удар в Основянском районе», — написал Терехов.
Как сообщил мэр города, детали уточняются.
«Третий прилет вражеского беспилотника по Харькову», — сообщил глава города через несколько минут.
Поэтому по состоянию на 21:18 зафиксировано три удара по городу.
Напомним, 23 ноября россияне убили в Харькове 5 человек. Из-за атаки РФ на город погибли местные жители.