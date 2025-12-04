ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
435
Время на прочтение
1 мин

В Харькове — "прилет": что известно об ударах врага

Зафиксировано по меньшей мере три удара по городу.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
В Харькове — "прилет": что известно об ударах врага

Харьков атакуют БпЛА / © tsn.ua

В Харькове предварительно зафиксирован «прилет» вражеского БпЛА в Основянском районе.

Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил об этом вечером 4 декабря.

Впоследствии стало известно о втором «прилете».

«Зафиксирован еще один удар в Основянском районе», — написал Терехов.

Как сообщил мэр города, детали уточняются.

«Третий прилет вражеского беспилотника по Харькову», — сообщил глава города через несколько минут.

Поэтому по состоянию на 21:18 зафиксировано три удара по городу.

Напомним, 23 ноября россияне убили в Харькове 5 человек. Из-за атаки РФ на город погибли местные жители.

Дата публикации
Количество просмотров
435
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie