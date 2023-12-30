В Харькове прогремели взрывы: российская армия нанесла очередные удары

Горожане сообщают, что всего слышали не менее шести взрывов.
Взрывы раздались в Харькове 30 декабря. В Харькове и области объявлена воздушная тревога в 18:55.
В результате ударов РФ есть попадание по гражданскому зданию, удары нанесли по центру Харькова, сообщает "Общественное".
Первый взрыв в городе слышали в 18:59. Горожане сообщают, что всего слышали не менее шести взрывов.
Удары по Харькову подтвердил мэр Игорь Терехов.
Руководитель Харьковской обладминистрации Олег Синегубов призвал находиться в укрытиях.
Полиция Харьковщины напоминает, что о местах попаданий, раненых и разрушениях следует сообщать на линию "102".
Напомним, ранее захватчики повредили больницу в Харькове. Прилет был зафиксирован в Киевском районе города.
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