В Харькове прогремели взрывы: российская армия нанесла очередные удары

Горожане сообщают, что всего слышали не менее шести взрывов.

Взрывы раздались в Харькове 30 декабря. В Харькове и области объявлена воздушная тревога в 18:55.

В результате ударов РФ есть попадание по гражданскому зданию, удары нанесли по центру Харькова, сообщает "Общественное".

Первый взрыв в городе слышали в 18:59. Горожане сообщают, что всего слышали не менее шести взрывов.

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Удары по Харькову подтвердил мэр Игорь Терехов.

Руководитель Харьковской обладминистрации Олег Синегубов призвал находиться в укрытиях.

Полиция Харьковщины напоминает, что о местах попаданий, раненых и разрушениях следует сообщать на линию "102".

Напомним, ранее захватчики повредили больницу в Харькове. Прилет был зафиксирован в Киевском районе города.

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