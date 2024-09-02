В Харькове произошел "прилет": власти назвали место и количество раненых

После взрыва в Харькове 2 сентября зафиксировано попадание в Киевском районе. Пока известно о пяти пострадавших.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Синегубов заявил о попадании в Киевском районе Харькова.

"Поврежден автомобиль. Осмотр продолжается", – говорится в сообщении.

В то же время мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в результате обстрела Киевского района пострадали четыре человека. Они находятся в состоянии средней тяжести. Впоследствии глава ОВА уточнил, что пострадавших пятеро.

"Обстрел пришелся по району плотной жилой застройки", – отметил мэр.

Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Есть также возгорание гаражей. Обследование мест "прилетов" и ликвидация последствий продолжается.

Напомним, в то же время российские оккупанты ударили КАБом по Русской Лозовой в пригороде Харькова.

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