В Харькове произошел "прилет": власти назвали место и количество раненых

Вражеские обстрелы пришлись по району плотной жилой застройки.
После взрыва в Харькове 2 сентября зафиксировано попадание в Киевском районе. Пока известно о пяти пострадавших.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Синегубов заявил о попадании в Киевском районе Харькова.
"Поврежден автомобиль. Осмотр продолжается", – говорится в сообщении.
В то же время мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в результате обстрела Киевского района пострадали четыре человека. Они находятся в состоянии средней тяжести. Впоследствии глава ОВА уточнил, что пострадавших пятеро.
"Обстрел пришелся по району плотной жилой застройки", – отметил мэр.
Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Есть также возгорание гаражей. Обследование мест "прилетов" и ликвидация последствий продолжается.
Напомним, в то же время российские оккупанты ударили КАБом по Русской Лозовой в пригороде Харькова.
Читайте также: