В Харькове прозвучала серия взрывов: РФ била КАБами – есть пострадавшие

Под ударом РФ оказались Шевченковский, Киевский и Салтовский районы Харькова.
Вечером в воскресенье, 27 октября, российские оккупанты в очередной раз атаковали Харьков разрушительными КАБами.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
По его данным, под ударом оказались Шевченковский, Киевский и Салтовский районы Харькова.
В Салтовском районе в результате прилета поврежден частный дом, пострадала женщина.
Также повреждения частных домов в Шевченковском районе. Информация о пострадавших с этого места прилета не поступала.
UPD
Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате удара КАБа в Шевченковском районе Харькова пострадали два человека - 51-летний мужчина и 76-летняя женщина. Они госпитализированы в медучреждение.
Ранее сообщалось, что под Чугуевым оккупанты ударили по ангару с зерном.
Читайте также:
- В Николаевской области россияне атаковали дронами мужчину и полицейских: есть погибшие
- Вражеские обстрелы Черкасской области: стали известны последствия
- РФ ночью выпустила 80 "Шахедов": где раздавались взрывы в Украине