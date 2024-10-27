В Харькове прозвучала серия взрывов: РФ била КАБами – есть пострадавшие

Под ударом РФ оказались Шевченковский, Киевский и Салтовский районы Харькова.

Вечером в воскресенье, 27 октября, российские оккупанты в очередной раз атаковали Харьков разрушительными КАБами.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

По его данным, под ударом оказались Шевченковский, Киевский и Салтовский районы Харькова.

В Салтовском районе в результате прилета поврежден частный дом, пострадала женщина.

Также повреждения частных домов в Шевченковском районе. Информация о пострадавших с этого места прилета не поступала.

UPD

Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате удара КАБа в Шевченковском районе Харькова пострадали два человека - 51-летний мужчина и 76-летняя женщина. Они госпитализированы в медучреждение.

Ранее сообщалось, что под Чугуевым оккупанты ударили по ангару с зерном.

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