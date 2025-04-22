В Харькове прозвучала серия взрывов: зафиксирован прилет вражеского "Шахеда"

Столб дыма

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В Харькове зафиксирован прилет вражеского "Шахеда". Еще группа БПЛА идет на город.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Будьте осторожны!", — предупредил он.

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Впоследствии стало известно о еще одном ударе по городу. Предварительно, в Шевченковском районе.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что в городе снова раздаются взрывы.

"До отбоя оставайтесь в безопасных местах. Угроза сохраняется", — призвал чиновник.

В 13:15 в Харькове раздался очередной взрыв. Предварительно БПЛА ударил по Шевченковскому району города.

"Профильные службы направляются к месту попадания", — утверждает Синегубов.

Напомним, из-за массированной атаки на Харьков беспилотниками "Шахед" днем 22 апреля пострадали уже три человека.