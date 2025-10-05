В Харькове раздались взрывы – городской голова

Взрыв / © Associated Press

Реклама

В Харькове раздалась серия взрывов. Мэр Игорь Терехов подтвердил факт атаки, предварительно город обстрелян российскими ударными беспилотными летательными аппаратами.

Об этом мэр сообщил в своем Telegram-канале.

"В Харькове взрывы. Предварительно город атакован вражескими боевыми дронами. Будьте осторожны!" – написал Игорь Терехов.

Реклама

В настоящее время в городе и области действует воздушная тревога, объявленная из-за угрозы применения БПЛА.

Жителей призывают оставаться в укрытиях до объявления отбоя. Информация о местах попадания и возможных разрушениях уточняется.

Напомним, 5 октября Россия убила целую семью из четырех человек во время воздушной атаки. Это произошло во Львовской области. В результате попадания вражеского объекта разрушен жилой дом в селе Лапаевка.

Во время комбинированной атаки РФ на западе Украины раздалась серия взрывов, часть Львова оказалась без электричества. После обстрелов во Львове загорелось несколько пожаров, в том числе горит индустриальный парк Sparrow.