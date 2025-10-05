ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
106
Время на прочтение
1 мин

В Харькове раздались взрывы – городской голова

Городской голова Игорь Терехов подтвердил атаку вражеских боевых дронов.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Взрыв

Взрыв / © Associated Press

В Харькове раздалась серия взрывов. Мэр Игорь Терехов подтвердил факт атаки, предварительно город обстрелян российскими ударными беспилотными летательными аппаратами.

Об этом мэр сообщил в своем Telegram-канале.

"В Харькове взрывы. Предварительно город атакован вражескими боевыми дронами. Будьте осторожны!" – написал Игорь Терехов.

В настоящее время в городе и области действует воздушная тревога, объявленная из-за угрозы применения БПЛА.

Жителей призывают оставаться в укрытиях до объявления отбоя. Информация о местах попадания и возможных разрушениях уточняется.

Напомним, 5 октября Россия убила целую семью из четырех человек во время воздушной атаки. Это произошло во Львовской области. В результате попадания вражеского объекта разрушен жилой дом в селе Лапаевка.

Во время комбинированной атаки РФ на западе Украины раздалась серия взрывов, часть Львова оказалась без электричества. После обстрелов во Львове загорелось несколько пожаров, в том числе горит индустриальный парк Sparrow.

Дата публикации
Количество просмотров
106
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie