В Харькове раздались взрывы – городской голова
Городской голова Игорь Терехов подтвердил атаку вражеских боевых дронов.
В Харькове раздалась серия взрывов. Мэр Игорь Терехов подтвердил факт атаки, предварительно город обстрелян российскими ударными беспилотными летательными аппаратами.
Об этом мэр сообщил в своем Telegram-канале.
"В Харькове взрывы. Предварительно город атакован вражескими боевыми дронами. Будьте осторожны!" – написал Игорь Терехов.
В настоящее время в городе и области действует воздушная тревога, объявленная из-за угрозы применения БПЛА.
Жителей призывают оставаться в укрытиях до объявления отбоя. Информация о местах попадания и возможных разрушениях уточняется.
Напомним, 5 октября Россия убила целую семью из четырех человек во время воздушной атаки. Это произошло во Львовской области. В результате попадания вражеского объекта разрушен жилой дом в селе Лапаевка.
Во время комбинированной атаки РФ на западе Украины раздалась серия взрывов, часть Львова оказалась без электричества. После обстрелов во Львове загорелось несколько пожаров, в том числе горит индустриальный парк Sparrow.