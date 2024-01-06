В Харькове раздались взрывы: стало известно, чем ударили россияне

Информации о пострадавших пока нет.

Взрывы в Харькове раздались сегодня, 6 января. В области продолжается воздушная тревога.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты нанесли удары между населенными пунктами в Харьковском районе. Предварительно — ракетами С-300. На эту минуту — без пострадавших. Осмотр мест попадания продолжается", — написал он.

Ранее стало известно, что в Украине объявлена полномасштабная воздушная тревога.

Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете российского истребителя МиГ-31К.

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