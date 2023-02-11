В Харькове раздалось несколько сильных взрывов: объявлена воздушная тревога

В Харькове в субботу, 11 февраля, ориентировочно в 23:09 раздались три взрыва. Оккупанты в очередной раз атаковали инфраструктуру города.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Харькове в 23.09 объявили воздушную тревогу. После этого в городе раздался взрыв.

Пока обстоятельства происшествия неизвестны. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупредил об угрозе повторных ударов и призвал местных немедленно пройти к укрытиям.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналов тревоги. Оставайтесь в укрытиях!", — написал Синегубов.

Местные жители в соцсетях сообщают о нескольких мощных взрывах.

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что оккупанты атаковали город ракетами С-300.

"Ракетные удары по Харькову. Предварительно ракетами С-300. Информация о разрушениях и пострадавших сейчас уточняется", - говорится в сообщении.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что оккупанты нанесли по Харькову три ракетных удара. Террористы традиционно обстреляли инфраструктуру города.

"По предварительным данным, было три попадания вражеских ракет С-300 в городе. Поврежден один из инфраструктурных объектов. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", - говорится в сообщении.

Напомним, в Харькове и области удалось полностью возобновить электроснабжение после массированной ракетной атаки РФ 10 февраля. Впрочем, аварийные отключения в регионе продолжаются.

Читайте также: