В Харькове раздалось несколько сильных взрывов: объявлена воздушная тревога

Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В Харькове в субботу, 11 февраля, ориентировочно в 23:09 раздались три взрыва. Оккупанты в очередной раз атаковали инфраструктуру города.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В Харькове в 23.09 объявили воздушную тревогу. После этого в городе раздался взрыв.
Пока обстоятельства происшествия неизвестны. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупредил об угрозе повторных ударов и призвал местных немедленно пройти к укрытиям.
"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналов тревоги. Оставайтесь в укрытиях!", — написал Синегубов.
Местные жители в соцсетях сообщают о нескольких мощных взрывах.
Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что оккупанты атаковали город ракетами С-300.
"Ракетные удары по Харькову. Предварительно ракетами С-300. Информация о разрушениях и пострадавших сейчас уточняется", - говорится в сообщении.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что оккупанты нанесли по Харькову три ракетных удара. Террористы традиционно обстреляли инфраструктуру города.
"По предварительным данным, было три попадания вражеских ракет С-300 в городе. Поврежден один из инфраструктурных объектов. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", - говорится в сообщении.
Напомним, в Харькове и области удалось полностью возобновить электроснабжение после массированной ракетной атаки РФ 10 февраля. Впрочем, аварийные отключения в регионе продолжаются.
Читайте также:
- В Харькове оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре: зафиксировано около 10 взрывов
- В четыре утра враг совершил серию ударов по Харькову: оккупанты целят по объектам критической инфраструктуры.
- В Харькове из-за обстрелов в некоторых районах исчез свет