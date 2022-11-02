В Харькове раздаются мощные взрывы: оккупанты обстреливают город

Россия атаковала Харьков поздно вечером 2 ноября. В воздушной тревоге в городе прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Глава области призвал харьковчан находиться в укрытиях, пока не минует опасность. Какое оружие использует Россия против мирного населения и какие районы атаковала – Синегубов не проинформировал.

Перед этим взрывы прогремели в Кривом Роге и в окрестностях Запорожья, также сообщают о звуках взрывов в Николаеве и Никополе.

Следует отметить, что в Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Луганской областях объявлена тревога. В частности, в Харьковской области тревога звучит довольно долго — почти 3 часа.

Оккупанты атаковали украинские города

Вечером 2 ноября в пригороде Запорожья во время тревоги прогремели взрывы. Впоследствии в ОВА подтвердили информацию об атаке РФ. В Запорожском городском совете добавили, что в области работает ПВО. Также подчеркнули, что все летящие в направлении Запорожья беспилотники уничтожены.

Также Россия ударила дронами-камикадзе по Кривому Рогу. Вражеский беспилотник попал в энергетический объект. Есть значительные повреждения, в результате чего часть города – без света и воды. Перед этим в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Карта войны на 2 ноября: ситуация на Донбассе обострилась, россияне активизировали наступление

Читайте также: