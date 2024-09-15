В Харькове раздаются сильные взрывы: есть попадания по многоэтажке, произошел пожар

Ударили по многоэтажному жилому дому. В результате атаки возник пожар.

В воскресенье, 15 сентября, в Харькове раздается серия сильных взрывов. Россия наносит удары по городу и району.

Об этом сообщают местные власти.

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Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупредил, что оккупанты наносят удары по городу.

"Харьков и район: будьте в укрытиях!", — призвал чиновник.

Мэр города Игорь Терехов уточнил, что кафиры атакуют Харьков КАБами. Ударили по многоэтажному жилому дому. В результате атаки возник пожар.

"В Харькове слышны звуки взрывов! Будьте осторожны — враг совершил повторные пуски КАБов. Удар по многоэтажному жилому дому. Пожар, разрушение. Информация о пострадавших впоследствии", — написал он.

Синегубов добавил, что из-за атаки в городе по состоянию на 15:35 известно о трех раненых.

"Оккупанты ударили по Харькову. Есть повреждения гражданской инфраструктуры в Немышлянском районе, на данный момент — трое раненых", — говорится в его сообщении.

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По состоянию на эту минуту, по информации местных властей, известно о 25 пострадавших, среди них - трое детей.

"На эту минуту 25 пострадавших, из них - трое детей. В результате удара возник пожар в жилой многоэтажке", - уточнил глава области.

Напомним, в ночь на 15 сентября россияне нанесли удары КАБами по Харькову.

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