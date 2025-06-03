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В Харькове разоблачили агента ФСБ, который строил командные пункты ВСУ и передавал координаты врагу
СБУ задержала агента ФСБ, который наводил российские ракеты на командные пункты ВСУ в Харькове.
Служба безопасности Украины разоблачила и задержала в Харькове 32-летнего агента российской ФСБ, который работал в строительной компании, которая возводит запасные командные пункты (ЗКП) для Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По данным следствия, мужчина специально устроился на работу, чтобы собирать информацию о новопостроенных военных объектах и корректировать ракетно-бомбовые удары оккупантов.
Как установила СБУ, агент узнавал точные координаты командных пунктов при установке вентиляционных систем для подземных укрытий. Он передавал врагу не только геолокации, но и важные инженерные детали этих объектов, что делало их уязвимыми для атак.
Для конспирации предатель регулярно удалял все сообщения со своего телефона после каждого контакта с куратором. Однако киберспециалисты СБУ задокументировали его связи с представителями ФСБ и собрали достаточно доказательств для задержания.
Во время спецоперации сотрудники СБУ задержали агента по месту жительства. Одновременно правоохранители провели мероприятия для дополнительной защиты стратегических локаций ВСУ в Харьковской области.
Расследование также показало, что злоумышленник фиксировал движение бронетехники украинских войск на камеру своего телефона, в частности во время возвращения домой после работы. Эту информацию он также передавал врагу.
На основании собранных материалов предателю сообщено о подозрении по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Подозреваемый сейчас находится под стражей без права внесения залога. За совершенное ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Операцию проводили сотрудники СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.
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