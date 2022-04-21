В Харькове разрушены 1929 жилых домов, треть жителей покинули город, — Терехов

По словам мэра, в городе в ограниченном режиме работают магазины и аптеки, работают все коммунальные службы.

Около 30% харьковчан покинули город. Сейчас из города можно выехать по железной дороге или автомобилю, все желающие имеют такую возможность.

Об этом на брифинге в Медиа-центре Украины сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Примерно 30% харьковчан — это в основном женщины, дети, пожилые люди — выехали из города. Сейчас выехать можно по железной дороге или автомобилю. Я лично был на вокзале, говорил с людьми, паники там нет. Учитывая возможность обстрелов процесс эвакуации организован таким образом, что люди ждут поезда в тоннеле, чтобы не было большого скопления на улице. Это, конечно, не очень удобно, но все, кто имеет такое желание, могут уехать из города", — сказал Игорь Терехов.

Также он отметил, что многие из выехавших ранее харьковчан уже возвращаются обратно.

"Люди возвращаются также, я вижу, что становится больше машин. Говорил с этими людьми, они говорят, что хотят быть в родном городе и вернулись, чтобы восстанавливать его после войны. Я уважаю такую позицию", — сказал Терехов.

По его словам, Харьков ежедневно подвергается обстрелам из воздуха и земли. За минувшие сутки враг совершил обстрелы двух рынков и уничтожил жилую многоэтажку.

На рынках в результате обстрела начались пожары, над их ликвидацией работает ГСЧС.

Если раньше от обстрелов страдали те районы, которые расположены ближе к Окружной дороге, то теперь страдает и центральная часть города. Безопасных районов в Харькове не существует сейчас. Повреждения есть во всех районах. детсады, доставляем туда горячее питание. Мы получаем большую гуманитарную помощь от Офиса Президента, мэров многих городов, которым я хочу искренне поблагодарить – и Одессу, и Днепр, и Винницу. Спасибо всем, кто оказывает гуманитарную помощь для Харькова", — сказал Терехов.

По его словам, в городе в ограниченном режиме работают магазины и аптеки, работают все коммунальные службы. По состоянию на 21 апреля в Харькове разрушены 1929 жилых домов.

"Город имеет колоссальные разрушения, это не только жилые дома, многоэтажки – это больницы, школы, общественные здания, трансформаторные подстанции, водопроводы, котельные и т.д.", — сказал Терехов. Он заверил, что городские службы пробуют оперативно ремонтировать инфраструктуру. Врачи также не покидали город, работают круглосуточно.

Напомним, что группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражены 4 воздушных цели: 3 беспилотных летательных аппарата и одна крылатая ракета.

В Балаклее Харьковской области раненых российских военнослужащих начали размещать в городской поликлинике, несмотря на то, что госпиталь для российских военных оборудован в здании местной музыкальной школы. Размещение оккупантов в городской поликлинике свидетельствует о значительном росте числа раненых и проблемах с их последующей медицинской эвакуацией.

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