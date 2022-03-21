В Харькове разрушены до 1000 домов, но архитекторы уже работают над планом его восстановления

Мэр города убежден, что город полностью отстроят.
Харьков имеет 972 разрушенных зданий, и 778 из них – это жилые дома.
Об этом в эфире ТСН заявил мэр Харькова Игорь Терехов.
Но по его словам, город будет восстановлен, несмотря на тяжесть ситуации. «Сегодня мы уже активно работаем с архитекторами и строителями для восстановления города. У нас есть ясное понимание, как что надо будет делать. Делать будет очень много, но мы все это выполним», — отметил он.
Терехов заверил, что к нему уже обращались горожане, которые говорят, что готовы работать 24 часа в сутки над восстановлением города.
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