В Харькове разрушены до 1000 домов, но архитекторы уже работают над планом его восстановления

В Харькове разрушены до 1000 домов, но архитекторы уже работают над планом его восстановления

Мэр города убежден, что город полностью отстроят.

Харьков имеет 972 разрушенных зданий, и 778 из них – это жилые дома.

Об этом в эфире ТСН заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

Но по его словам, город будет восстановлен, несмотря на тяжесть ситуации. «Сегодня мы уже активно работаем с архитекторами и строителями для восстановления города. У нас есть ясное понимание, как что надо будет делать. Делать будет очень много, но мы все это выполним», — отметил он.

Терехов заверил, что к нему уже обращались горожане, которые говорят, что готовы работать 24 часа в сутки над восстановлением города.

Терехов рассказал о харьковчанке, которой Бекхэм отдал свою страницу в Instagram

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