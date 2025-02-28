В Харькове россияне атаковали больницу, в которой находятся люди: на месте удара вспыхнул пожар

Российские оккупанты ударили дроном по медицинскому заведению, в котором находились люди.

Россияне ночью, 28 февраля, обстреляли медицинское учреждение в Шевченковском районе Харькова. На месте удара вспыхнул пожар.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По данным харьковского городского головы, россияне ударили беспилотником по медицинскому заведению, в котором находятся люди. На месте возгорания вспыхнул пожар.

"Удар по медицинскому заведению, в котором находятся люди. На месте попадания – пожар", – написал Игорь Терехов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что по состоянию на данный момент информации о пострадавших нет.

"Один из беспилотников попал на территории медицинского учреждения. На эту минуту – без пострадавших. В результате попадания БПЛА "Шахед" работники ГСЧС ликвидируют пожар на кровле трехэтажного здания", – написал он.

Напомним, ночью 28 февраля россияне массированно атаковали Харьков беспилотниками. По данным местных властей, в городе раздалось 5 взрывов.

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