В Харькове россияне обстреляли жилые кварталы: погибли 4 гражданских, еще 10 ранены

По информации главы ОВА, в области сложным остается Изюмское направление.

В среду, 13 апреля, оккупанты продолжали обстрелы жилых кварталов Харькова, в результате чего погибли 4 мирных жителя, еще 10 ранены.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Сегодня в течение дня оккупанты продолжили обстреливать жилые районы Харькова, где нет никакой военной инфраструктуры. Это жестокие умышленные атаки против мирного населения. Интенсивные артиллерийские удары фиксировали на Северной Салтовке, 602-м микрорайоне, ХТЗ, поселке Жуковского. К сожалению, в результате обстрелов за день погибли 4 мирных жителя и 10 раненых"", — отметил он.

По информации главы ОВА, в области сложным остается Изюмское направление. В то же время ВСУ держат позиции, уничтожают технику и постепенно двигаются контрнаступлением в Дергачевском и Роганском направлениях.

В настоящее время проводится эвакуация из Лозовой и Барвенковой. Синегубов настоятельно рекомендуем населению временно покинуть эти территории из-за вероятности развертывания боевых действий именно в этих районах.

"Конечно, мы бы хотели провести эвакуацию из Липцев, Циркунов, но российский враг нам не согласовывает "зеленых" коридоров", — сказал он.

Глава ОВА добавил, что гуманитарные грузы продолжают доставлять в пункты выдачи в Харькове и в общины области. Отсрочена доставка в Золочев через интенсивные обстрелы оккупантов.

Ранее сообщалось, что оккупанты частично заблокировали Харьков на Слобожанском направлении.

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