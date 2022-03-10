В Харькове россияне повредили теплосети: сотни людей без отопления

В Харькове россияне повредили теплосети: сотни людей без отопления

Масштабные разрушения в Харькове можно будет устранить только после окончания боевых действий.

В Харькове российские оккупационные войска обстреляли коммуникации тепловых сетей. В результате без тепла осталось более 300 домов.

Об этом сообщает пресс-служба "Харьковских тепловых сетей".

В компании сообщили, что из-за массированного обстрела отдельных районов города были существенно повреждены тепловые сети и источники теплоснабжения.

"К сожалению, из-за массированного обстрела отдельных районов города были существенно повреждены тепловые сети и источники теплоснабжения. По состоянию на 10 марта остаются масштабные разрушения, которые можно будет устранить только после окончания боевых действий. В связи с этим, невозможно восстановить отопление в 347 домах ", – сказано в сообщении.

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