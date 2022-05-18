В Харькове российские оккупанты обстреляли пожарную часть (фото)

В Харькове российские оккупанты во время обстрела повредили пожарно-спасательную технику и депо чрезвычайников.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как стало известно, оккупанты били по Киевскому району города. Уничтожили пожарный автомобиль, повредили три пожарных автоцистерны и специальный аварийно-спасательный автомобиль. Взрывной волной выбиты все окна в здании пожарного депо. Кроме того, поврежден личный транспорт спасателей.

"Также уничтожен частный дом возле здания пожарного депо. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших среди гражданского населения и личного состава ГСЧС. В результате обстрела произошел пожар в частном доме на площади 100 квадратных метров, который спасатели ликвидировали”, — рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины.

Напомним, что на Донбассе враг пытался наступать на семи направлениях, но успеха не имел и понес потери.

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