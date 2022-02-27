В Харькове российские войска попали в многоэтажку: погибла женщина

60 человек, скрывавшихся в подвале, не пострадали.

В Харькове враг коварно атакует жилые кварталы, снаряд попал в 9-ти этажку, погибла женщина, спасатели эвакуировали 2 десятка человек.

Отмечают в ГСЧС Украины.

"26 февраля в 21:20 на номер «101» поступило сообщение о том, что в результате попадания вражеского артиллерийского боеприпаса в жилой 9-этажный дом по адресу: г. Харьков, ул. Бучмы, 40а, произошло разрушение несущей стены лестничной клетки и лестничных маршей со 2-го по 7-й этажи, повреждены строительные конструкции квартир на 4-м, 5-м и 6-м этажах", — отметили в ведомстве.

Спасатели эвакуировали из разрушенного подъезда дома около 20 человек. "К сожалению, в результате разрушения конструктивных элементов обстрела погибла пожилая женщина, жительница квартиры на 5-м этаже. В подвале дома скрывались от обстрелов около 60 человек. Никто из них не пострадал", — добавили спасатели.