В Харькове слышны громкие взрывы: город обстреливают ракетами

В Харькове ночью, 5 июня, раздались громкие взрывы. Местные власти призывают жителей города находиться в безопасных местах.

Об этом сообщили в Харьковской ОВА и мэр Харькова Игорь Терехов.

"Харьков под ракетным ударом. Горожане слышат взрывы — как минимум прозвучало несколько", — написал Терехов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил удары по городу. Он призвал местных быть в безопасных местах.

"Вниманию жителей Харькова и области: находитесь в укрытиях! Оккупанты наносят удары!", — написал Синегубов.

Глава Харьковской ОВА добавил, что зафиксированы попадания в Слободском и Шевченковском районах города.

"Предварительно - ракеты С-300. На данный момент информации о пострадавших не поступало. Данные уточняются, профильные службы работают на местах попаданий", - сообщил он.

Напомним, в Купянском районе Харьковщины российские оккупанты повредили трубопровод с аммиаком. По предварительным сообщениям специалистов, работающих на месте, угрозы распространения опасных веществ в Купянской громаде нет.

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