В Харькове слышны громкие взрывы: город обстреливают ракетами

Россияне снова атакуют Харьков.
В Харькове ночью, 5 июня, раздались громкие взрывы. Местные власти призывают жителей города находиться в безопасных местах.
Об этом сообщили в Харьковской ОВА и мэр Харькова Игорь Терехов.
"Харьков под ракетным ударом. Горожане слышат взрывы — как минимум прозвучало несколько", — написал Терехов.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил удары по городу. Он призвал местных быть в безопасных местах.
"Вниманию жителей Харькова и области: находитесь в укрытиях! Оккупанты наносят удары!", — написал Синегубов.
Глава Харьковской ОВА добавил, что зафиксированы попадания в Слободском и Шевченковском районах города.
"Предварительно - ракеты С-300. На данный момент информации о пострадавших не поступало. Данные уточняются, профильные службы работают на местах попаданий", - сообщил он.
Напомним, в Купянском районе Харьковщины российские оккупанты повредили трубопровод с аммиаком. По предварительным сообщениям специалистов, работающих на месте, угрозы распространения опасных веществ в Купянской громаде нет.
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