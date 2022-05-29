В Харькове снова слышны взрывы: там с визитом находился Зеленский

В Харькове снова слышны взрывы: там с визитом находился Зеленский

В Харькове во второй половине дня снова раздались взрывы.

Местные жители сообщают, что слышали, по меньшей мере, олин мощный взрыв в 16:00. Кроме того, жители говорят об обстрелах северных районов города.

Об этом общественному рассказали очевидцы.

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Пока официальных сообщений о возможных обстрелах или ракетных ударах нет.

Заметим, в Харьковской области находился президент Владимир Зеленский , приехавший на передовую и встретившийся с украинскими военными. Дата визита главы государства в область не раскрывается из соображений безопасности. В рамках рабочей поездки Владимир Зеленский среди прочего осмотрел разрушенные жилые дома в Салтовском районе Харькова, а также административные здания Харькова, подвергшиеся разрушениям в результате ракетных обстрелов со стороны россиян.

Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в Харьковской области

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