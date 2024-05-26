В Харькове снова выросло количество жертв после атаки РФ

Число погибших в "Эпицентре" в Харькове увеличилось.

В Харькове по состоянию на 16:11 воскресенья, 26 мая, известно о 16 людях, погибших в результате удара оккупантов по строительному гипермаркету "Эпицентр" 25 мая.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"К сожалению, уже 16 погибших.", — говорится в сообщении.

Напомним, среди погибших в результате ракетного удара России по гипермаркету "Эпицентр" мать и ее 12-летняя дочь Мария.

Полиция показала видео момента удара РФ по "Эпицентру" изнутри здания.

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