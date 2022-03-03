В Харькове создали бот для поиска пропавших родственников и знакомых: инструкция

В Харькове создали бот для поиска пропавших родственников и знакомых: инструкция

Для поиска необходимо отправить данные пропавшего в Telegram.

В Харькове был создан бот для поиска пропавших родственников и знакомых на территории города.

Об этом сообщает Харьковский городской совет.

Для того чтобы отыскать пропавшего родственника или знакомого, харьковчанам необходимо отправить в телеграмм @Nadiia_Kharkiv_bot следующую информацию:

1. Ваша фамилия, имя, отчество

2. Кем вам приходится пропавший человек

3. Если вы обращались в полицию – номер заявления

4. Ваш телефон для связи

5. Фамилия, имя, отчество пропавшего лица

6. Пол (муж или женщина)

7. Дата рождения пропавшего лица

8. Номер телефона пропавшего лица

9. Место исчезновения

10. Описание обстоятельств исчезновения (куда направлялся, откуда возвращался)

11. Дата исчезновения

12. Время исчезновения

13. Приметы пропавшего лица

14. Описание одежды пропавшего лица

15. Какие вещи были с собой у пропавшего лица

16. Дополнительная полезная информация.

Пользователям рекомендуется полностью скопировать указанный список вопросов и вставить в срок ввода, после чего заменить вопросы ответами и добавить фото пропавшего лица.

Также обращают внимание на то, что отправлять информацию нужно исключительно одним сообщением, не изменяя нумерацию пунктов (если вы не знаете ответа на определенные пункты, оставляйте их пустыми).

Напомним, ГСЧС запустила информационный чат в WhatsApp.