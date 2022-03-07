В Харькове спасатели ищут людей под завалами после российского обстрела (видео)

Там оккупанты разрушили 4-этажное административное здание.
В Новобаварском районе Харькова спасатели продолжают разбирать конструкции и искать людей под завалами после обстрела.
Об этом сообщили в ГСЧС.
На месте происшествия работает 4 отделения пожарно-спасательной службы: 4 единицы техники и 25 человек личного состава ГСЧС.
Напомним, что вопреки достигнутым договоренностям Россия в очередной раз сорвала открытие гуманитарных коридоров эвакуации гражданского населения из окруженных городов в Киевской, Харьковской, Донецкой и Херсонской областях.
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