В Харькове спасатели ищут людей под завалами после российского обстрела (видео)

В Харькове спасатели ищут людей под завалами после российского обстрела (видео)

Там оккупанты разрушили 4-этажное административное здание.

В Новобаварском районе Харькова спасатели продолжают разбирать конструкции и искать людей под завалами после обстрела.

Об этом сообщили в ГСЧС.

На месте происшествия работает 4 отделения пожарно-спасательной службы: 4 единицы техники и 25 человек личного состава ГСЧС.

Напомним, что вопреки достигнутым договоренностям Россия в очередной раз сорвала открытие гуманитарных коридоров эвакуации гражданского населения из окруженных городов в Киевской, Харьковской, Донецкой и Херсонской областях.

ГСЧС

ГСЧС

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