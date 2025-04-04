В Харькове спасатели извлекли фрагменты тела третьего погибшего из-под завалов

Враг атаковал Харьков 4 апреля 2025 / © Суспільне

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Спасатели 4 апреля 2025 года деблокировали фрагменты третьего тела под завалами в Харькове .

Об этом в сообщении в социальных сетях сообщил мэр Харькова Игорь Терехов .

Всего в Харькове было семь попаданий во время атаки БПЛА вечером 3 апреля.

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Об этом рассказал директор городского департамента чрезвычайных ситуаций Богдан Гладких — информирует Громадское.

По его словам, почти все удары пришлись на Новобаварский район Харькова, одно попадание было в Холодногорском районе по административному зданию, где не было людей.

Также речь идет о 32 раненых.

Напомним, что ранее в Киеве и ряде областей снова звучала воздушная тревога . Ее объявили из-за атаки беспилотников.