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В Харькове спасатели извлекли фрагменты тела третьего погибшего из-под завалов
Речь идет о трех погибших в результате вражеской атаки на Харьков.
Спасатели 4 апреля 2025 года деблокировали фрагменты третьего тела под завалами в Харькове .
Об этом в сообщении в социальных сетях сообщил мэр Харькова Игорь Терехов .
Всего в Харькове было семь попаданий во время атаки БПЛА вечером 3 апреля.
Об этом рассказал директор городского департамента чрезвычайных ситуаций Богдан Гладких — информирует Громадское.
По его словам, почти все удары пришлись на Новобаварский район Харькова, одно попадание было в Холодногорском районе по административному зданию, где не было людей.
Также речь идет о 32 раненых.
Напомним, что ранее в Киеве и ряде областей снова звучала воздушная тревога . Ее объявили из-за атаки беспилотников.