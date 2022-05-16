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В Харькове спасатели разбирают разрушенные оккупантами здания (фото)

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В Харькове спасатели разбирают разрушенные оккупантами здания (фото)

Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

В Харькове продолжаются аварийно-восстановительные работы в жилом секторе города, которыq обстреляли из артиллерии российские оккупанты.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как сообщается, работы продолжаются в здании, расположенном в жилом массиве поселка Жуковского Киевского района.

"16 мая сотрудники ГСЧС совместно с верхолазами городской коммунальной службы проводили аварийные работы и разборку завалов в двенадцатиэтажном жилом доме, поврежденном в результате многочисленных рашистских обстрелов и бомбардировок", — рассказали в ГСЧС Украины.

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Напомним, что на "Азовстали из-за атак оккупантов за два месяца погибли 15 женщин.

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