В Харькове спасатели разбирают разрушенные оккупантами здания (фото)

В Харькове продолжаются аварийно-восстановительные работы в жилом секторе города, которыq обстреляли из артиллерии российские оккупанты.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Как сообщается, работы продолжаются в здании, расположенном в жилом массиве поселка Жуковского Киевского района.
"16 мая сотрудники ГСЧС совместно с верхолазами городской коммунальной службы проводили аварийные работы и разборку завалов в двенадцатиэтажном жилом доме, поврежденном в результате многочисленных рашистских обстрелов и бомбардировок", — рассказали в ГСЧС Украины.
Напомним, что на "Азовстали из-за атак оккупантов за два месяца погибли 15 женщин.
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