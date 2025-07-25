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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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В Харькове стремительно растет количество пострадавших в результате российского удара: среди них ребенок

В городе продолжаются ликвидационные работы и фиксация последствий преступления. Правоохранители работают на месте происшествия, документируя преступления российских военных.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Обстрел Харькова

Обстрел Харькова / © Associated Press

В результате очередного обстрела Харькова со стороны российских войск пострадали 17 человек. Среди них — ребенок и работница медучреждения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, медицинскую помощь предоставили всем пострадавшим. Среди них — 12-летняя девочка, а также сотрудница поврежденного медицинского учреждения, которая находится в больнице.

«Остальные раненые получили необходимую помощь и пока не нуждаются в госпитализации», — отметил Синегубов.

Напомним, 25 июля Россия нанесла удар управляемой авиабомбой по Харькову. Оккупанты ударили по Индустриальному району.

Впоследствии мэр добавил, что КАБ попал в здание медицинского учреждения. Рядом также расположено еще одно помещение для лечения людей. Кроме того, поврежден частный дом недалеко от лечебного заведения.

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