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В Харькове стремительно растет количество пострадавших в результате российского удара: среди них ребенок
В городе продолжаются ликвидационные работы и фиксация последствий преступления. Правоохранители работают на месте происшествия, документируя преступления российских военных.
В результате очередного обстрела Харькова со стороны российских войск пострадали 17 человек. Среди них — ребенок и работница медучреждения.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, медицинскую помощь предоставили всем пострадавшим. Среди них — 12-летняя девочка, а также сотрудница поврежденного медицинского учреждения, которая находится в больнице.
«Остальные раненые получили необходимую помощь и пока не нуждаются в госпитализации», — отметил Синегубов.
Напомним, 25 июля Россия нанесла удар управляемой авиабомбой по Харькову. Оккупанты ударили по Индустриальному району.
Впоследствии мэр добавил, что КАБ попал в здание медицинского учреждения. Рядом также расположено еще одно помещение для лечения людей. Кроме того, поврежден частный дом недалеко от лечебного заведения.