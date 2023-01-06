В Харькове суд вернул в СИЗО женщину, подозреваемую в корректировке ракетных ударов

В Харькове суд вернул в СИЗО 29-летнюю Дарью К., подозреваемую в корректировке ракетных ударов по городу, из-за которых были разрушены дома и погибли люди.

Об этом сообщает "Суспильне. Харьков".

Подозреваемую в корректировке ракетных ударов по Харькову суд вернул под стражу до 19 февраля 2023 года без возможности внесения залога.

Адвокат женщины Александр Дударев с решением суда не согласен и заявил, что его подзащитная невиновна.

Прокурор Владимир Лымарь сказал: "Суд принял решение, удовлетворяющее сторону обвинения".

Скандал в Харькове из-за освобождения из-под стражи подозреваемой: что известно

Накануне сообщили, что подозреваемая в сотрудничестве на РФ под залог 496,2 тыс. грн. отпустил на свободу Дзержинский районный суд г. Харькова.

По данным "Харьковского антикоррупционного центра", речь идет о 29-летней Дарье К., задержанной в апреле 2022 года. Она прибыла в Харьков из оккупированной с 2014 года части Украины.

По данным СБУ, задачей женщины было установление позиций ВСУ и Нацгвардии. Она также устанавливала координаты расположения военной и критической инфраструктуры города. Из-за действий коллаборантки есть погибшие и раненые.

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