В Харькове суд выпустил изменницу, корректировавшую ракетные обстрелы РФ: из-за нее погибли люди

В Харькове суд отпустил на свободу женщину, корректировавшую ракетные удары по городу. Из-за нее погибли и пострадали украинцы.

Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко.

"Обвиняемая вышла из СИЗО 23 декабря, прокурором уже подана апелляция относительно того, чтобы ей была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", — сообщил Чубенко.

Корректировщицу россиян под залог 496,2 тыс. грн. отпустил на свободу Дзержинский районный суд г. Харькова. Имена судей, принявших это решение на сайте Единого реестра судебных решений, засекретили.

По данным "Харьковского антикоррупционного центра", речь идет о 29-летней Дарье Кригине, которую задержали в апреле 2022 года. Она прибыла в Харьков из оккупированной с 2014 года части Украины.

Задачей предательницы было установление позиций ВСУ и Нацгвардии. Она также устанавливала координаты расположения военной и критической инфраструктуры города. Из-за действий коллаборантки есть погибшие и раненые.

"В частности она передала координаты и помогла врагу скорректировать огонь по образовательным, медицинским, торговым объектам и по жилым кварталам в центре города. В результате ракетных обстрелов скорректированных информатором погибли и ранены люди", — говорится в сообщении СБУ от 22 апреля.

Фото: СБУ

СБУ во время обысков обнаружила у Кригиной 134,05 тыс. евро, 216,85 тыс. дол. и 730,65 тыс. рублей.

"Харьковский антикоррупционный центр" установил, что Кригина родом из Луганской области. В 2015 году окончила Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого.

"Также удалось найти информацию, что Кригина ранее была указана (на данный момент информации нет), как преподаватель Харьковского национального университета внутренних дел и имеет 7 научных статей (2 цитирования другими авторами). На другом ресурсе она указана как кандидат юридических наук от 2018 года по специальности – Административное право и процесс: финансовое право: информационное право ("Правовое регулирование налогов на имущество в Украине"). В спецвыпуске Министерства образования и науки Украины по анонсу защиты диссертации Кригиной указано, что она была аспирантом кафедры финансового права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого", — говорится в сообщении.

Также фигурантка дела часто ездила в оккупированный Луганск и Крым. Навещала изменница и Москву.

Ракетные обстрелы Харькова.

Россияне от 24 февраля 2022 года массово обстреливают Харьков ракетами и артиллерией, уничтожая энергетическую инфраструктуру, жилые дома и частные предприятия.

После освобождения части Харьковской области взрывы в областном центре поредели, однако оккупанты не прекращают терроризировать город, запуская из Белгорода модифицированные ракеты в С-300. Часть этих ракет часто разрывается и падает на территории России.

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