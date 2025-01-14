В Харькове трое мужчин с пистолетами атаковали автобус ТЦК с мобилизованными (фото)

В Харькове 13 января трое неизвестных напали на автобус ТЦК, в котором перевозили мобилизованных. Нападавшие преградили дорогу своими авто, один из них был вооружен пистолетом.

Об этом сообщила полиция Харьковской области.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление свидетелей, очевидцев происшествия, полицейские оперативно установили личность одного из нападавших. Ему 49 лет. В транспортном средстве мужчину обнаружили и изъяли стартовый пистолет и патроны к нему. Также полицейские изъяли автомобиль злоумышленника. Мужчину задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. Украины", — говорится в сообщении полиции.

В Харькове трое вооруженных мужчин попытались остановить автобус ТЦК/Фото : Нацполиция

В Харькове трое вооруженных мужчин попытались остановить автобус ТЦК/Фото : Нацполиция

В Харькове трое вооруженных мужчин попытались остановить автобус ТЦК/Фото : Нацполиция

Следователи открыли уголовные производства по статьям 114-1 (препятствование деятельности ВСУ) и 296 (хулиганство) УКУ. Досудебное расследование продолжается, правоохранители ищут других причастных к преступлению.

Напомним, в Виннице во время проверки документов между прохожим, полицейскими и сотрудниками ТЦК произошла стычка. Мужчина попытался скрыться, но был задержан и доставлен в ТЦК.

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