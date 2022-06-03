В Харькове в результате вражеских обстрелов разрушено админздание и склад пиломатериалов: фото

В Харькове в результате вражеских обстрелов разрушено админздание и склад пиломатериалов: фото

Утром 3 июня российские войска обстреляли один из районов Харькова, прокуратура сообщила подробности и начала расследование.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) из-за обстрела российскими войсками Основянского района города Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По данным следствия, 3 июня 2022 года около 5 часов утра военнослужащие РФ обстреляли Основянский район Харькова. Один снаряд попал в административное здание, другой – в складское помещение.

“Установлено, что в административном здании поврежден потолок, разрушены оконные блоки и двери. Кроме того, полностью разрушен ангар с пиломатериалами. В результате попадания снаряда начался пожар”, — говорится в сообщении.

Осмотр места преступления провели представители прокуратуры и полиции. Расследование будут проводить следователи Управления СБУ в Харьковской области.

Напомним, спасатели в Харьковской области 3 июня ликвидировали 19 пожаров, большинство из которых произошло из-за обстрелов российскими оккупантами.

Журналист ТСН в Харьковской области убегал от обстрелов

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