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В Харькове в СБУ работал российский "крот": он передавал данные об ВСУ и работе украинских спецслужб

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В Харькове в СБУ работал российский "крот": он передавал данные об ВСУ и работе украинских спецслужб

Фото: СБУ

Предатель передавал данные россиянам для ракетных обстрелов здания СБУ в Харькове.

В Харькове в СБУ работал российский "крот". Предатель передавал оккупантам данные о передвижениях и позициях ВСУ, оборонных операциях военных и украинских спецслужб.

Об этом сообщили в СБУ.

По данным следствия, изменник работал в координационном штабе Управления СБУ в Харьковской области. В начале войны против Украины его завербовали российские спецслужбы. Сотрудник СБУ получил от россиян гарантии, что после оккупации Харькова ему и его семье ничего не будет угрожать.

© СБУ
Фото: СБУ

"Должность в координационном штабе областного управления СБУ позволяла ему тайно собирать и передавать представителю главного управления генерального штаба с РФ разведданные о дислокации и перемещении военной техники и личного состава Сил обороны Украины, а также о планах и деятельности ВСУ, украинских правоохранительных органов и спецслужб", – говорится в сообщении.

Эта информация требовалась оккупантам, чтобы избегать ударов ВСУ и планировать диверсии и массированные артиллерийские и прицельные ракетные обстрелы стратегических объектов города и оборонных позиций.

© СБУ
Фото: СБУ

Изменник был задержан после того, как он готовился передать россиянам данные для ракетных обстрелов помещения СБУ в Харькове.

Мужчину задержали. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы.

Задержание предателей

СБУ с начала полномасштабного наступления России на Украину задерживает государственных изменников и агентов российских спецслужб.

Контрразведка Службы безопасности разоблачила законспирированный шпион ФСБ в Луганской области. Женщина притворялась украинской патриоткой и пыталась втереться в доверие СБУ, в то же время она выполняла задачи российских спецслужб, которые хотели сделать из нее "двойного агента" для разведывательно-взрывной деятельности против Сил обороны Украины.

Служба безопасности Украины провела обыски у руководства УПЦ МП в Кировоградской области, причастного к распространению идей, посягающих на территориальную целостность Украины и разжигание религиозной розни.

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Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
834
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