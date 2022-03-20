В Харькове во время ночного обстрела погибли пять человек, в том числе ребенок

В Харькове во время ночного обстрела погибли пять человек, в том числе ребенок

Оккупанты ночью обстреляли жилой дом в Харькове.

В Харькове российские оккупанты снова обстреливали мирные кварталы. В результате вражеских действий захватчиков погибли пять мирных жителей, среди которых есть ребенок.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

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"Только в Индустриальном районе города Харькова за ночь с 19.02 на 20.02 от обстрела погибли пять гражданских людей.

Среди погибших мальчик, которому было 9 лет", — сообщил помощник начальника полиции в Харьковской области Вячеслав Марков.

Напомним, оккупанты расстреляли 20-летнюю девушку и 21-летнего парня на въезде в Сумы.

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